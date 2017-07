Ny løbsrekord: - Det var fantastisk

Under hele løbet fra Oqaatsut til Ilulissat havde hun målet for øjnene. Pipaluk Kristensen ville løbe de 22,5 kilometer terrænløb under 2 timer.

Men først til allersidst turde hun for alvor tro på det.

- Det var først på de sidste minutter, siger hun til Sermitsiaq.

Og kort efter var det så en realitet: Pipaluk Kristensen kom i mål ved Cecilialøbet i en tid på 1.59.16 - ny rekord for løbet.

Systematisk forberedelse

Det var i foråret, at den unge kvinde fra Aasiaat begyndte at pejle sig ind på en tid under 2 timer. De sidste syv år har hun været med i Cecialialøbet hvert år. Den hidtil bedste tid var omkring 2.06.

- I maj kunne jeg mærke, at jeg er i bedre form i år, så der satte jeg målet.

Pipaluk Kristensen er dog ikke komme sovende til den gode form. Der ligger en særdeles målrette træning bag.

- Jeg har trænet mere udholdenhed og intervaller i år, og så har jeg trænet styrken i benene.

- Jeg har også lavet mental træning.

Hårdt på de sidste kilometer

Sidstnævnte skulle det vise sig, at der skulle blive brug for på de sidste kilometer.

Pipaluk Kristensen havde på forhånd sat et bestemt tempo, og ved hver drikkepost tjekkede hun, at hun havde holdt farten

På de sidste kilometer skulle hun efter planen sætte tempoet op.

- Det var rigtig hårdt. Det blæste en del og mine ben var syret til, fortæller hun.

Men alt det bed hun i sig, satte afrten op og efter at have presse sig ad den sidste bakke fra broen op mod byen kunne hun passere målstregen i den nye rekordtid.

- Det var et helt ubeskriveligt, at opnå noget, der er så stort. Jeg fik gåsehud over hele kroppen. Jeg har altid rømt om, at kommer under de 2 timer, og nu lykkedes det. Det var bare fantastisk.

Men selvom der kun er gået få dage siden glædesrusen, så er de næste træningsmål allerede klar.

- Nu skal jeg lige have lidt restitutionstræning, mens så skal styrke stabiliteten i mine hofter. Jeg skal have stærkere ankler, og jeg skal yderligere forbedre min løbeteknik.

- Og så på et eller andet tidspunkt skal jeg deltage i marathon i Paris, siger den stolte unge kvinde.

Hos herrerne vandt Frederik Petersen Cecilialøbet over de 22,5 kilometer i en tid på 1.39.48.