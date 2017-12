Ny leder på Center for National Vejledning

36-årige Christine Tønnesen bliver leder på Center for National Vejledning pr. 1. januar.

Det oplyser selvstyret i en pressemeddelelse.

Christine Tønnesen har i 2007 gennemført cand. merc.-uddannelsen i styring og ledelse, og tidligere har arbejdet med ledelse i Grønlands Selvstyre, og kommer fra en ledende stilling fra boligselskabet Ini A/S.

- Vi er glade for at få Christine Tønnesen som centerleder. Christine vil med sin uddannelse og joberfaring bidrage til den videre udvikling af centrets virke til gavn for den studerende. Departementet ser frem til et godt samarbejde, siger Departementschef for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Lone Nukaaraq Møller, i en pressemeddelelse.