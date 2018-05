Ny kritik af RAL: Private kunder må selv slæbe gods

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 02. maj 2018 - 15:49

Det er en kamp for de private kunder at hente gods i den nye havn i Nuuk.

For i den nye havn er der indleveringsramper, der er for høje til de små biler, og hvis de private kunder eller firmaer ikke har en truck til rådighed, må man selv bære godset op på rampen og så ned til bilen.

Og det er en stor frustration for medarbejderne i bilservicefirmaet Nuuks Auto.

Kan bære op til 200 kilo

- Vi afsender og modtager ugentligt større forsendelser, som vi selv skal bære. Og de kan veje til omkring 200 kilo, som to personer skal bære. Vi mener, at Royal Arctic Line har forbigået indleverings- og udleveringsmulighederne for de private kunder, siger Salik Bianco Jeremiassen og Minou Steenholdt Broberg fra Nuuks Auto.

De mener, at den service de fik i den gamle havn, var bedre.

- Der var jo ikke de høje ramper, og de private blev hjulpet fra RAL med trucks. Men nu er der ikke længere trucks, og ramperne er kun blevet lavet til store lastbiler. Har man personbil, kan man ikke nå ramperne, og her skal man selv sørge for at hente eller udlevere gods, fortæller medarbejderne hos Nuuks Auto.

Efterlyser bedre faciliteter

Derfor håber de på, at rederiet får lavet en rampe, som kan passe til personbilerne:

- Eller få lavet faciliteter, så kunderne kan aflevere noget gods. Vi håber på, at det bliver gjort noget fra Royal Arctic Line, lyder det fra Salik Bianco Jeremiassen og Minou Steenholdt Broberg.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få kommentar fra Royal Arctic Line