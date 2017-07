Ny krimi udkommer i dag

Det er igen Sika Haslund, der er hovedpersonen i den nye krimi.

Nina von Staffeldt introducerede hende i 'Frosne Beviser' i 2016, hvor hun netop var flyttet tilbage til Grønland efter længere tid i Danmark.

Dengang blev hun hvirvlet ind i en sag om en mystisk virus i Sisimiut.

I 'Den sorte Engel' er det en sag i Uummannaq, der for medarbejderne fra turistorganisationen Go Greenland på banen igen.

En lokal mand findes myrdet på en drivende canadisk fiskekutter. I lasten finder politiet isbjørneskind, narhval- og hvalrostænder. Hurtig rejser der sig en mistanke om, at der er tale om organiseret smugling.

Greenpeace protesterer højlydt, og det er for at afværge at sagen løber løbsk i det internationale medier, at Go Greenland og Sika Haslund inddrages i sagen.

Der er mulighed for at møde Nina von Staffeldt i Nuuk i dag, hvor der vil være oplæsning og signering af bogen. Det finder sted i boghandlen 'Atuagkat fra klokken 16.00 til 18.00