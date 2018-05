Ny koalition kan komme på plads i dag

Jensine Berhelsen Torsdag, 03. maj 2018 - 13:47

En ny koalition i Grønland kan komme på plads i dag, torsdag.

Men hvordan den nye koalition bliver udformet, afhænger af hvad IA kommer med i dag, siger Siumuts formand Kim Kielsen til Sermitsiaq.AG.

- Senest har vi haft et godt og konstruktivt møde i går, og lige nu venter vi på IAs tilbagemelding om, hvorvidt vi kan brygge videre på en koalitionsaftale. Det er især fiskeripolitikken, der kan give anledning til problemer, men vi har understreget overfor IA at Siumut er åben for at den kommende fiskerilov bliver udformet til fordel for alle parter, især til fordel for fiskerisektoren. Vi er parat i Siumut til at tilpasse fiskeriloven, det er dertil vigtigt at alle parter bliver hørt i sagen, siger Kim Kielsen.

Kim Kielsen understreger at han tager til efterretning at Demokraterne har valgt at trække sig fra forhandlingerne, men han lægger ikke skjul på at det ærger ham:

- Vi kunne sagtens have mødt hinanden, for Siumut arbejder også på at give erhvervslivet bedre rammer, blandt andet ved at nedbringe selskabsskatten, og vi kunne sagtens have mødt hinanden når det drejer sig om at give borgerne øget økonomisk råderum. Siumut vil nemlig fra dag 1 arbejde for at give lav- og mellemindkomstgrupperne lettelser og arbejde for at give pensionisterne bedre vilkår.

Vi spurgte Kim Kielsen om han også sidder inde med plan b, såfremt IA vælger at trække sig fra forhandlingerne:

- Alle muligheder er stadig åbent, men jeg vil meget gerne have tilbagemelding fra IA. De valgte i går at gå tilbage til deres bagland og er endnu ikke kommet tilbage, så vi venter på dem.

Formanden for Siumut, Kim Kielsen understreger at han ikke ønsker at forhandle igennem medierne.