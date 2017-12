Ny institution navngives Tilioq

Ordet Tilioq har flere gode betydninger.

- Tilioq kan betyde ven, men kan også betyde sendebud. Det er netop sendebuds-betydningen, som er det fine og velegnede til handicaptalsmandsinstitutionen, da en talsmand netop taler på vegne af andre og til andre. Navnet er fundet i bogen ”Kalaallit Aqqi – Grønlandske personnavne” af Nuka Møller, står der i en pressemeddelelse.

Handicaptalsmanden har bruge for et logo og vil præmiere vindere med et honorar på 4000 kroner. Forslag skal være handicaptalsmanden i hænde senest den 6. januar til handicaptalsmanden Christina Johnsen.

Om logoet hedder det:

- Handicaptalsmandsinstitutionens navn Tilioq er valgt ud fra betydningen sendebud, hvilket logoet også bør signalere.