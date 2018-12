Ny indsats målrettes tre vigtige skift i et barns liv

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 06. december 2018 - 07:25

Ved et pressemøde forklarede Naalakkersuisoq for Socialområdet Martha Abelsen, at arbejdsgangene når et barn er i en overgangsperiode skal struktureres bedre. Der skal være handlingsplaner og rådgivning til forældre, for eksempel når et barn skal starte i vuggestue.

- Overgangene er utroligt vigtige, og vi skal have fokus på familierne. Det vigtigste for barnet er familien, sagde Martha Abelsen.

Ligeledes skal der være et fokus på overgangen fra bygd til by, når børn fra en bygdeskole flytter på et skolehjem i en af de større byer.

I alt er der fokus på tre overgange. Den første er fra hjem til daginstitution, den anden er overgangen fra børnehave til skole, og den tredje har fokus på de skolebørn, der skifter fra en bygdeskole til en byskole.

Projektet er navngivet Meeqqat 0-18.

Ejerskab til kommunerne

Projektet starter i 2019 med en forsøgsordning i Avannaata Kommunia. Senere skal projektet rulles ud til samtlige kommuner.

Martha Abelsen nævnte, at projekter, som Selvstyret havde søsat, ofte daler i effektivitet, når personalet fra Selvstyret rejser fra kommunerne. Det skal ikke ske denne gang.

-Det er vigtigt, at kommunerne tager ejerskab for det her projekt. De skal tage ansvar og være de centrale aktører i forhold til at drive projektet, sagde Martha Abelsen på pressemødet.

Projektet starter i Ilulissat og de omkringliggende bygder.