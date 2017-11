Ny Ilulissat lufthavn koster flere hytter livet

Tidligere på ugen sendte lufthavnsselskabet en VVM-redegørelse i høring vedrørende lufthavnen i Nuuk. I går blev VVM-redegørelsen for lufthavnen i Ilulissat sendt i høring, og borgerne har en frist inden 24. januar til at komme med indsigelser. Den 15. november blev VVM-redegørelsen for Qaqortoq Lufthavnen sendt i høring.

Anlægsfasen

Af redegørelsen fremgår det, at anlægsfasen i høj grad vil sætte sit præg på det fjeldlandskab, som er meget åbent. Men i modsætning til lufthavnen i Nuuk er den placeret længere væk fra byen, og borgerne i Ilulissat vil i dagligdagen ikke mærke meget til den nye lufthavn.

- Kraner og andre maskiner og belysning vil være synligt fra hele projektområdet på grund af den åbne karakter, fremgår det af redegørelsen.

Men når anlægsfasen er overstået bliver landskabsbilledet i mindre grad påvirket, vurderer man.

- Den visuelle påvirkning som følge af projektet vurderes som værende moderat i området nord for Ilulissat by. Områdets visuelle udtryk samt kystlinjen ændrer sig i høj grad, da store mængder af fjelde bliver bortsprængt, og en del af kystlinjen opfyldt. I området i Ilulissat by og længere mod syd ved UNESCO Isfjord vurderes lufthavnens landingsbane at påvirke landskabsbilledet i mindre grad, da bebyggelse, tekniske anlæg og terræn kan svække udsigten til lufthavnen, fremgår det.

Hytter skal fjernes

I den vestlige og nordlige del af det nye lufthavnsområde ligger der i dag hytter, som må lade livet.

- Slædespor og vandrerute vil blive omlagt øst for lufthavnen og flere hytter vest/nordvest for lufthavnen bliver fjernet. Områdets karakter vil ændre sig fra et fjeldlandskab med en lille påvirkning fra lufthavn og mindre fly til et landskab, hvor fly og landingsbane vil påvirke landskabet i højere grad end i dag, hedder det.

Man har foretaget en række visualiseringer – før og efter billeder, der skal anskueliggøre, hvordan lufthavnen vil se ud i landskabet, når den står færdig.

Se visualiseringerne herunder: