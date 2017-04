Ny ildsjæl vil kæmpe for de hjemløse

80 hjemløse og tidligere hjemløse fra hele Danmark organiseret i interesseorganisationen SAND har holdt deres årlige generalforsamling i Odense

SAND arbejder for at afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for de hjemløse, der er. Der arbejdes på nationalt niveau, på regionalt niveau og på lokalt niveau. SAND arbejder sammen med politikere, med de forskellige administrative enheder, der arbejder med og for de hjemløse og altså også med de tidligere hjemløse. Mindst 150 tidligere og nuværende hjemløse er frivillige i SAND. SAND står for Sammenslutningen af Nærudvalg i Danmark.

Kan ramme alle

SAND regner med, at der er omkring 15.000 personer, som i kortere eller længere tid bliver hjemløse i Danmark i løbet af et år. Hjemløshed handler om meget andet end et sted at bo. Vi kan alle på et tidspunkt mangle en bolig, uden vi af den grund er at betragte som hjemløs. Skal man defineres som hjemløs, skal man udover at mangle tag over hovedet have andre problemer at slås med. Det kan være misbrug, psykisk sygdom, familietragedie, ensomhed, social handicap af en slags eller en eller anden smerte, som man ikke kan klare.

Gadeplansmedarbejdere

I samtaler med Sermitsiaq.AG under en pause i generalforsamlingen var der flere der slog fast, at det er meget væsentligt, at den enkelte, der er havnet i hjemløshed, så hurtigt, som overhovedet muligt, bliver hjulpet, inden problemerne bliver alt for store.

Gadeplansmedarbejderen, som kender den enkelt, er i den forbindelse en meget vigtig person. De ressourcestærke personer i SAND og de tidligere hjemløse kan også bidrage med meget. Det er noget med, at den der har skoen på ved, hvor den trykker. Steen Rosenquist afgående formand for SAND sagde det med stolthed i stemmen:

- Til tider formår vi også at få de rigtig svage med.

Forskellige arbejdsgrupper

I SAND regi er der nedsat forskellige arbejdsgrupper, som arbejder med problematikkerne med de grønlandske hjemløse og de tidligere hjemløse. Gert Gedionsen, som selv har grønlandsk baggrund, kunne fortælle, at man er i dialog med hjemløse i Nuuk.

- Den store drøm er på et tidspunkt at komme til Nuuk siger Gerth Gedionsen.

Ny formand med viden om Grønland

Christina Strauss fra Aarhus, som selv er tidligere hjemløs blev på generalforsamlingen i Odense valgt til at være SANDs formand for det kommende år.

- Jeg har haft en grønlandsk bonusmor og har altid været en del af det grønlandske miljø i Aarhus, og jeg føler mig godt rustet til også at varetage interesserne for de nuværende og tidligere grønlandske hjemløse og Christina Strauss fortsætter:

- Det er rigtig svært at sige, hvor mange hjemløse der er i Danmark. Det er også svært at sætte eksakte tal på, hvor mange hjemløse der er med grønlandsk baggrund. Det er helt sikkert, at der er flere funktionelle hjemløse, som ikke er med i tallene. Funktionelle hjemløse er personer, der af en eller grund ikke kan finde ud af at være hjemme i en lille lejlighed og så søger selskab et eller andet sted, slutter Christina Strauss.