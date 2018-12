Ny IA-formand: Vi kan slå Kim Kielsen

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 01. december 2018 - 12:28

- Jeg er ydmyg og stolt over, at jeg er blevet valgt som formand for Inuit Ataqatigiit.

Det siger Múte Bourup Egede til Sermitsiaq.AG, der uden modkandidat blev valgt som ny formand for Inuit Ataqatigiit.

- Der venter en stor opgave, og jeg har lysten til at løfte partiet yderligere. Støtten fra mine partifæller er enorm, hvilket giver mig kræfter til de fremtidige opgaver. Nu skal jeg sammen med partiet tage et skridt mod de lysere tider, fremhæver IA's nye formand.

Borgerindragelse

Han understreger, at arbejdet på inddragelsen af borgerne bliver styrket under hans ledelse i partiet.

- Det ville kunne mærkes. Vores politik bliver klarere. For eksempel skal vores erhvervspolitik tydeliggøres, det er nemlig her, vi skal sikre, at alle skal have mulighed for at få et arbejde. Det er i det område, vi skal grundlægge landets vej til selvstændighed, siger Múte Bourup Egede.

- Kan du slå Kim Kielsen?

- Inuit Ataqatigiit er klar, og jeg er selv klar til at tage det største ansvar, lyder det fra Múte Bourup Egede.