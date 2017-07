Ny hovedbestyrelse i Meeqqat Ikiortigit – Red Barnet Kalaallit Nunaat

29. juni holdt Meeqqat Ikiortigit repræsentantskabsmøde, hvor der blev nedsat en ny bestyrelse til at videreføre foreningens arbejde de næste 2 år.

Den nye hovedbestyrelse består af formand Jonna Ketwa, næstformand Ea Krassél, kasserer Emil Skjervedal, Aaja Chemnitz Larsen, Karen Schleiss, Arina Kleist, Josefine Duer, samt suppleant Arnajaraq Joelsen og Jesper Schrøder.

Den nye bestyrelse skriver, at den ser frem til at arbejde målrettet på at beskytte børns rettigheder i Grønland.