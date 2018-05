Ny guide skal guide flere unge i uddannelse

Kathrine Kruse Mandag, 07. maj 2018 - 08:04

Guiden QAQISA!, som er guide til et ‘skole-erhverv-samarbejde’, og er et værktøj udarbejdet i samarbejde med skoler og erhvervsliv i hele landet, bliver lanceret den 29. maj af CSR Greenland.

Det meddeler CSR Greenland i en pressemeddelelse.

Formålet med guiden er intensivering af samarbejdet mellem skolerne og det lokale erhvervsliv, som i fællesskab kan arrangere aktiviteter for eleverne, så eleverne kan få indsigt i deres muligheder i erhvervslivet og give dem viden om uddannelsesmæssige krav og erhvervslivets forventninger.

- De fælles aktiviteter skal give de unge endnu bedre forudsætninger for at kunne og ikke mindst lyst til at træffe et realiserbart uddannelsesvalg efter endt folkeskole, skriver CSR Greenland.

Pilotprojekt har vist gode resultater

Guiden er baseret på erfaringer fra pilotprojektet ‘Virksomhederne ud i skolen – skolen ud i virksomhederne’ i perioden fra 2015 til og med 2017 samt på en masse gode input fra skoler og erhvervsliv rundt om i landet, som CSR Greenland har besøgt i efteråret 2017.



- Først og fremmest tak til alle, som har givet os sparring om guiden. Vi har talt med skoler og erhvervsliv i 16 byer og bygder, og I har alle bidraget med fantastiske aktiviteter, materiale og nye idéer. Det har været et meget berigende arbejde, og uden skolernes og erhvervslivets aktive deltagelse, ville det slet ikke have været muligt, skriver Lotte Frank Kirkegaard i guiden, der er sekretariatschef i CSR Greenland.

Styregruppen bag guide-projektet har bestået af Michael Binzer fra Visiobox, Karno Lynge fra Ukaliusaq Skolen, Laust Løgstrup fra Qeqqata Kommunia, Birthe Therkildsen fra IMAK, Carsten Th. Pedersen fra Grønlandsbanken, Brian Chemnitz fra Kalaallit Nunaanni Brugseni og Jens K. Lyberth fra Royal Greenland.

Guidens kapitler

CSR Greenland CSR Greeland blev stiftet i oktober 2010 af Air Greenland, Grønlandsbanken, Grønlands Erhverv, Royal Arctic Line og Kompetencekompagniet. Motivationen var at adressere de store sociale udfordringer i Grønland, at skabe gode og nyttige partnerskaber og dialoger på tværs af sektorer, og at forberede Grønlands erhvervsliv på at arbejde med de CSR-krav, som stilles til virksomheder, der gerne vil være leverandører til en begyndende råstofsektor.

Guiden, der kan bruges af både lærere, vejledere, forældre og det lokale erhvervsliv, har fem kapitler, som indeholder:

Kapitel 1 beskæftiger sig med organiseringen og den helt konkrete etablering af en projektgruppe, som kan være ansvarlig for drive aktiviteterne.

Kapitel 2 beskriver aktiviteter for eleverne, herunder virksomhedsbesøg, planlægning af erhvervspraktik fra start til slut og sociale aktiviteter.

Kapitel 3 giver ideer til, hvordan du kan understøtte vejledernes rolle i at hjælpe eleverne til at vælge uddannelse.

Kapitel 4 beskæftiger sig med forældreinddragelse.

Kapitel 5 præsenterer nogle idéer til, hvordan arrangementer sammen med skolebestyrelsen kan planlægges, så den også bliver en aktiv del af arbejdet.