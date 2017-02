Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn

- Vi står med noget medicin, som påvirker vigtige signalstoffer i hjernen og har svære bivirkninger. For at forsvare at give det til folk, skal vi være sikre på, at det virker mod depression. Men det gør det ikke.

Så klar er meldingen fra overlæge og ph.d. Janus Christian Jakobsen fra Copenhagen Trial Unit. Han er førsteforfatter på en ny forskningsgennemgang, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet BMC Psychiatry.

Det skriver Videnskab.dk.

Ingen effekt

Gennemgangen viser, at antidepressiv medicin af typen SSRI, bedre kendt som lykkepiller, ikke har større effekt end placebo på depression.

- Ifølge det her studie er der ingen effekt, heller ikke hos dem med sværere depression, siger Janus Christian Jensen til Videnskab.dk.

Forskerne har gennemgået 131 tidligere studier med deltagelse af i alt 27.422 patienter.

Patienternes depression blev vurderet ved hjælp af en internationalt anerkendt skala, Hamilton Rate Scale for Depression. For at have en mærkbar effekt skulle den antidepressive medicin i gennemsnit give en score, som var mere end tre point bedre end placebo.

I gennemsnit var forskellen mellem placebo og medicin dog kun omkring to point. Hvilket vil sige, at patienterne ingen effekt har kunnet mærke overhovedet.

Bivirkninger

Og påstanden om, at antidepressiver virker bedre mod svær depression, holder ifølge Janus Christian Jensen heller ikke.

- Det er forkert. Det tyder ikke på, at der skulle være bedre effekt hos de svært deprimerede, siger han.

Poul Videbech er psykiatriprofessor på Københavns Universitet og overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri. Han har kigget på det nye studie med stor interesse.

- Det er sådan noget som det her, der driver videnskaben fremad. Resultatet siger mig, at vi skal være endnu grundigere og endnu mere opmærksomme på, at der er et rimeligt forhold mellem virkninger og bivirkninger af medicinen, siger han.

Bivirkninger af SSRI-præparater kan blandt andet være angst, søvnløshed, tørhed i munden, kvalme og nedsat seksuel lyst.

Tvivlsom effekt

Poul Videbech forsker til dagligt i behandling af depression og behandler også deprimerede patienter. Han kan se, at nogle patienter oplever god effekt af medicinen, mens andre ligefrem får det værre på grund af bivirkningerne.

Janus Christian Jensen mener imidlertid, at den effekt, som læger og psykiatere ser hos deres patienter med depression, sandsynligvis er tilfældig.

- Hvis du giver en pille om aftenen, og patienten har det bedre næste dag, så er det naturligt at tænke, at det var medicinen, som hjalp. Men det kan du ikke vide, siger han.

Udfordringen i forhold til behandling af depression er ifølge Poul Videbech, at rigtig mange indsatser ofte har tvivlsom effekt.

- Derfor mener jeg, at vi skal arbejde ekstra hårdt for at finde alternative behandlingsmetoder, siger han til Videnskab.dk.

Men indtil man har de alternativer, er man ifølge Poul Videbech nødt til at bruge den behandling, der findes.

- Ellers dør patienterne jo omkring os, fordi de begår selvmord.

