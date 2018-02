Ny forskning: Hovedskader kan øge risikoen for demens

Forskerne har længe gravet i sammenhængen mellem traumatisk hjerneskade og demens.

Enkeltstudier har tidligere indikeret en sammenhæng, men forskerne har ikke været i stand til at slå fast, at et hårdt slag eller stød mod hovedet øger risikoen for demens.

Årsagerne til skader kan eksempelvis være fald, idrætsskader, vold eller trafikulykker.

Nu mener svenske forskere, at de har fundet en tydelig sammenhæng. Det skriver Forskning.no, ifølge Videnskab.dk.

Har undersøgt hele den svenske befolkning

Forskere fra Universitet i Umeå har brugt det svenske sundhedsregister mellem år 1964 og 2012 til at studere hele den svenske befolkning.

Registeret gjorde det muligt for forskerne at studere alle, som søgte lægehjælp mod lette, moderate eller alvorlige hovedskader gennem knap 20 år.

Patienterne blev så sammenlignet med en gruppe, der ikke havde lignende skader.

Jo hårdere slag, desto større risiko

Sammenhængen mellem traumatisk hjerneskade og demens var ifølge de svenske forskere stærkere, desto mere alvorlig skaden var.

Forskerne viste også, at sammenhængen var stærkest i løbet af de første fire år efter skaden.

Her var risikoen fire til seks gange så stor sammenlignet med personer, som ikke havde haft hovedskade.

Derefter faldt risikoen markant, men der er ifølge studiet øget risiko for demens i mere end 30 år efter, at skaden er sket.

Sundhedsregistre giver bedre forskning

Anna Nordström, der er hovedforskeren bag studiet, fortæller at mange forskere tidligere har undersøgt sammenhængen mellem traumatisk hovedskade og demens.

Resultaterne af denne forskning har dog været meget svingende.

Anna Nordström mener, at det nye studie er så stort og følger så mange mennesker over så mange år, at det er mere solidt end noget andet studie, der tidligere er publiceret på området.

- De sundhedsregistre, vi har i både Sverige og Norge, giver os en unik mulighed for at studere sammenhænge. Det styrker forskningen, mener hun.

Interessant studie med begrænsninger

Ingunn Rise Kirkeby er overlæge ved neurologisk afdeling ved Rikshospitalet i Oslo. Hun synes også, at det er et stort og interessant studie, men at det har sine begrænsninger.

Også hun påpeger, at der findes mange tidligere studier, der forsøger at besvare spørgsmålet om hovedskader og øget risiko for at udvikle demens senere i livet, og at resultaterne af de tidligere undersøgelser er varierende.

Desværre leverer det nye studie heller ikke et klart svar på forholdet mellem hovedskader og demens, mener Ingunn Rise Kirkeby.

Det kan eksempelvis være en fejlkilde, at begyndende udiagnosticeret demens disponerer for at få hovedskade, forklarer hun.

Det betyder med andre ord, at personer med begyndende demens muligvis har større risiko for ulykker og fald.

