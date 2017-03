Ny formand i Fællesforeningen Inuit

For Bitha Metelmann blev det den sidste formandsberetning, som hun skal aflægge, da Fællesforeningen Inuit i weekenden holdt generalforsamling på Als i Sønderjylland.

Paraplyorganisationen for de grønlandske foreninger i Danmark, har blandt andet haft fokus på inklusion af Grønlændere. Det er sket både i samarbejde med folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA), ved deltagelse i en høring og møde med Institut for Menneskerettigheder.

Derudover bød året naturligvis også på sociale arrangementer. Sangstævnet Tusariarlinngooq genopstod efter to års pause. 12 kor og solister konkurrerede mod hinanden.

Og så var der naturligvis de traditionelle julehilsner hjem til Grønland.

Malene Nielsen Schjørring blev valgt som ny formand, da Bitha Metelmann takkede af efter 10 år.

En af hendes opgaver bliver, at føre et nyt initiativ om større synlighed ud i livet. Målet er at at give den danske offentlighed et mere nuanceret billede ved at tage udgangspunkt i flertallet af velfungerende grønlænder i Danmark.

En arbejdsgruppe skal deltage i debatten og blandt andet udarbejde læsebreve, kronikker og videoer til facebook.