Ny forening vil nedbryde danskernes fordomme

Ifølge bestyrelsen i den nye forening ‘Den Grønlandske Organisation i Danmark’ har foreningen til formål at være talerør for grønlændere i Danmark:

- Og være med til at fremme et forhold baseret på ligeværdighed, som fremmer lige adgang til og deltagelse i det danske samfund, skriver formanden for den nye forening, Regine Møller.

Organisationens formål er også at være en synlig partner i forskellige fora i det offentlige rum.

- Grønlænderen i Danmark bliver tegnet af mindre end 10 % af herboende grønlændere som er udsatte. Det vil organisationen lave om på, skriver Regine Møller, og fortsætter:

- Vi ser det som en vigtig opgave at give en rigere og mere fuldkommen fortælling om grønlænderen i Danmark, for på denne måde at nedbryde danskernes fordomme om grønlændere. En rigere og mere fuldkommen fortælling om os.