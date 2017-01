Ny forening i Tasiilaq

Hele byen var i chok, da der i starten af året var to unge kvinder, der begik selvmord og der blev begået et drab i Tasiilaq.

Hele byen stod sammen og lavede et fakkeloptog for at vise familierne deres medfølelse. Borgmester Asii Chemnitz Narup kom fra Nuuk til byen for at vise sin medfølelse, og to psykologer og en psykiater kom også til byen for at give krisehjælp til de efterladte.

Hele landets fokus var i de dage til Tasiilaq med blot 2.000 indbyggere og mange fra hele landet viste deres medfølelse i medierne, og på de sociale medier.

Danner en forening

For ikke at lade hændelserne gå i glemmebogen, har en række frivillige i byen nu slået sig sammen for at danne en forening.

- Der har været en masse skriverier på Facebook om, at vi er nødt til at gøre noget, og det var jeg meget enig i, derfor tog jeg initiativ til at mødes med dem, der havde lyst. Vi var 10 personer, der holdt møde i sidste uge i næsten 3 timer, hvor vi udvekslede idéer, men hvor vi også snakkede en del om livsstil, om det der er sket, og om, hvad vi følte, siger Laura Táunâjik, der er medlem af Inatsisartut, men som har taget initiativet til at danne en forening, som privatperson, sammen med andre i byen.

Formålet med foreningen

Under mødet blev de enige om at danne en forening, og i de nærmeste dage inviterer de indbyggerne til forsamlingshuset, for at danne en bestyrelse, og lave en formålsbeskrivelse.

Foreningens formål bliver, at folk skal have et sted, hvor man kan henvende sig, hvis man mangler nogen man kan snakke med. Det kan være folk, der har været udsat for seksuel misbrug, har selvmordstanker eller andre problemer, som de mangler nogen at snakke med om.

