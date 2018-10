Ny FN-rapport: Vi kan stadig nå at holde den globale opvarmning på 1,5 grader

videnskab.dk Mandag, 08. oktober 2018 - 14:47

FNs klimapanel, IPCC, har fremlagt deres længe ventede særrapport SR15.

Og konklusionen er klar: Der vil ske uoprettelig skade på vores klode, hvis vi overstiger 1,5 graders global opvarmning. Det skriver Videnskab.dk. https://videnskab.dk/node/28678

Den gode nyhed: Det kan faktisk stadig lade sig gøre at holde den gennemsnitlige globale temperatur under 1,5 grad.

- Begrænsning af opvarmning til 1,5 grad ér muligt inden for kemiens og fysikkens love, siger Jim Skea, en af formændene i en arbejdsgruppe under klimapanelet, i en pressemeddelelse.

Den knap så gode nyhed: Det kommer til at kræve akut og dramatisk handling i en hidtil uset skala og 'meget hurtigere omstillinger, end hvad vi er vidne til nu', siger professor Jens Hesselbjerg Christensen, der er professor ved Niels Bohr Institutet og tidligere hovedforfatter på FN’s klimarapporter, til Videnskab.dk.

Sådan kommer vi i mål

Af helt konkrete løsningsforslag til, hvordan vi får nedbragt Jordens CO2-udledning - og i sidste ende udleder mindre, end vi udleder - nævner rapporten:

Udfasning af fossile brændstoffer til fordel for mere CO2-venlige energikilder. Eksempelvis biomasse, brændselsceller, vindmøller og solcelleenergi. I 2050 skal 70-85 procent af hele verdens energi stamme fra vedvarende energikilder, fremgår det af rapporten.

Øget energieffekt. Vi skal have mere ud af den energi, vi bruger, blandt andet ved hjælp af smart teknologi, som hjælper os med at fordele vores energiforbrug mere effektivt ud over døgnet. For eksempel ved at lade elbilen op, når det blæser mest, eller når naboerne bruger mindst energi på andre gøremål.

Optag og lagring af CO2 fra atmosfæren. For eksempel kan man installere filtre på kraftværker for at indfange CO2, som kan opbevares under jorden, blandt andet i tomme naturgaskamre.

Vi er på vej mod en 3 grader stigning

I 2015 lovede FN-landene hinanden, at de ville begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader og stræbe efter 1,5 grad.

Men ingen af de to målsætninger er på nuværende tidspunkt realistiske, hvis man kigger på landenes handlingsplaner, fortæller klimavidenskabelig rådgiver ved DMI Tina Christensen. DMI er IPCCs kontaktpunkt i Danmark.

FN-landenes nuværende handlingsplaner vil føre til en global opvarmning på 1,5 grad i 2040 og 3 grader i år 2100.

- I Paris lovede landene hinanden at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader, og at forsøge at gå efter 1,5 grader. Så de foreliggende handlingsplaner er altså utilstrækkelige, skriver Tina Christensen i en mail til Videnskab.dk.

- Det er et vigtigt budskab til verdens beslutningstagere om, at ambitionsniveauet skal øges, hvis Paris-aftalens målsætning skal indfries, tilføjer Tina Christensen, som har været med til at lægge sidste hånd på den nu offentliggjorte særrapport og resume.