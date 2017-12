Ny fiskeriaftale med Norge på plads

Departementet for Fiskeri og Fangst har indgået en aftale om fiskeri mellem Grønland og Norge for 2018.

Aftalen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Norge af 9. juni 1992 og vil danne grundlag for det grønlandske fiskeri i norsk farvand og det norske fiskeri i grønlandsk farvand i 2018.

Grønland modtager i 2018 300 tons ekstra torsk i norsk farvand set i forhold til 2017, således at Grønland næste år kan fiske 4.000 tons. Grønlands mængder af kuller og sej i Norge fastholdes.

Norge modtager i det kommende år 100 tons skolæst samt 200 tons ekstra rødfisk i grønlandsk farvand.

Forhandlingerne om fiskerirelationerne blev gennemført på embedsmandsplan i København i dagene 12. - 13. december 2017.

Aftalen med Norge for 2018 anses af både Departementet for Fiskeri og Fangst og det grønlandske fiskerierhverv som tilfredsstillende og af stor værdi for Grønland.

På Selvstyrets hjemmeside, kan man se den præcise fordeling, som den har udviklet sig over årene.