Ny fiskefabrik kan klare hellefisk-boom

Selve produktionen på den nye fabrik er planlagt til at starte om halvanden uge.

I gang i uge 50

- Såfremt de sidste leverancer til byggeriet til den nye fabrik i Aappilattoq når frem i denne uge, så bliver Royal Greenlands nye fabrik i Aappilattoq klar til produktion i uge 50, siger teknisk projektleder i Royal Greenland, Nils Bak til Royal Greenlands hjemmeside.

Royal Greenlands eksisterende fabrik i Appilattoq blev nedrevet i juni 2017.

- Færdiggørelsen af den ny fabrik i Aappilattoq er forsinket med godt en måned. Der er flere årsager til den sene færdiggørelse, der blandt andet skyldes forsinkede leverancer, andre logistiske problemer og uforudsete byggetekniske opgaver, oplyser Nils Bak.

Stort frostlager

Den nye fabrik i Aappilattoq får en frostlagerkapacitet, der er mere end dobbelt så stor som det gamle anlæg, der havde en lagerkapacitet på 150 tons, til hellefisk der blev frosset ned som hele.

- Den nye fabrik i Aappilattoq får et frostlager der kan opbevare mere end dobbelt så mange frostvarer end tidligere, siger Nils Bak ifølge Royal Greenland.

15 tons dagligt

Når den nye fabrik i Aappilattoq starter med at producere, vil fiskerne i bygden, der tidligere kun kunne indhandle tre fire tons hellefisk om dagen, få mulighed for at indhandle op til 15 tons om dagen. Der er installeret to nye pladefrysere, for indfrysning af blokproduktion. Den øgede lagerkapacitet vil give mulighed for indhandling og produktion hele året.