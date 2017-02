Ny filmfestival åbner med grønlandske film

De grønlandske filminstruktører Aka Hansen, Ulannaq Ingemann og Inuk Silis Høegh såvel som Emile Hertling Péronard fra brancheorganisationen Film.gl viser deres film ved den nye filmfestival, Nordatlantiske Filmdage.

Det sker på lørdag på Nordatlantens Brygge i København.

Ny dokummentarfilm

Programmet byder også på den nye dokumentarfilm Call of the Ice, der er instrueret af Mike Magidson. De fleste vil huske ham for den grønlandsk-franske spillefilm Inuk, som han lavede i Uummannaq.

Også denne gang har han været i Uummannaq, og denne gang har det resulteret i en smuk dokumentarfilm, der er hans kærlighedserklæring til inuit-kulturen.

- Det er den filmhistoriske udvikling, som Nordatlantiske Filmdage skildrer. Og vi glæder os meget til at åbne filmdagene, som vi håber at bliver en årlig festival, skriver arrangørerne bag filmfestivallen.

Nordatlantiske Filmdage 2017 varer fra 1. til 8. marts og foregår på Nordatlantens Brygge i København.