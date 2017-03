Ny dyre-lov afslører uvidenhed

Ifølge et forslag til nye regler vedrørende dyrevelfærd, skal der fremover ansøges om og gives tilladelse fra politiet, inden hunden eller katten må aflives. Der stilles desuden krav til brug af bestemte våbentyper og retningslinjer for håndtering af de døde dyr.

Men reglerne er, ifølge politikere i Qeqqata Kommunia, alt for langt fra vilkårene i hverdagen og dermed umulige af overholde.

Det fremgår af en drøftelse, som et af kommunens udvalg har haft om de nye regler fra Selvstyret.

- Generelt bærer udkastet præg af at være lavet uden kendskab til lokale forhold, lyder kritikken fra medlemmer af et udvalg i Qeqqata Kommunia, der har haft forslaget til høring.

Mister tid til vigtige opgaver

Politikerne påpeger blandt andet, at reglerne vil medføre mere papirarbejde, end der er tid og ressourcer til.

- Der blev især gjort indsigelse overfor krav om, at der skal ansøges hos politiet før hver aflivning udført af hundeinspektøren eller dyrlæge. Det vurderes, at politiet ikke har afsat nødvendige resurser af til disse sager. Det er velkendt, at de har stor arbejdsbelastning med personsager, fremgår det af det høringssvar, som udvalget har lavet.

Udvalget konkluderer også, at især hundeinspektøren i Sisimiut får svært ved at overholde de nye regler for aflivning af hunde, hvis de bliver vedtaget.

Riffel ikke tilladt

Ifølge reglerne, der fremgår af Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte, skal der fremover anvendes våben af en fastlagt kaliber til aflivning af dyrene.

- I Sisimiut har hundeinspektøren ikke opnået politiets tilladelse til at skyde med riffel, pga. byens mange fjeldknolde. Det giver risiko for afbøjning af kuglebanen. Udkastet til bekendtgørelsen indeholder krav om brug af riffel med meget stor kaliber. Også dette viser at udkastet er lavet uden at man har koordineret med politiet, lyder det fra lokalpolitikerne.

Hvem godkender?

Også reglerne om håndtering af de døde dyr møder kritik fra Qeqqata Kommunia. Det fremgår nemlig, at kadavere enten skal nedgraves eller destrueres på godkendte forbrændingsanlæg. Der mangler dog, påpeger udvalget, informationer om, hvad et godkendt forbrændingsanlæg er, og hvilken myndighed der godkender.