Ny diplomingeniøruddannelse med fokus på fiskeri

Redaktionen Mandag, 09. juli 2018 - 16:52

DTU Aqua, Naturinstituttet og Grønlands Selvstyre er i gang med at lægge sidste hånd på en ny bacheloruddannelse i fiskeriteknologi fra august 2019.

Uddannelsen, der endnu afventer den formelle godkendelse i Danmark, vil være opbygget på samme måde som Arktisk Ingeniøruddannelsen med først 3 semestre i Sisimiut, 2 semestre i Lyngby og et semester med praktik i enten Grønland, Danmark eller et tredje land.

Dernæst følger valgfrie kurser og det afsluttende projekt på 8 semester. Undervejs er der også planer om, at de studerende skal have mulighed for at tage et sommerkursus på DTU Aqua i Hirtshals tæt på fiskeindustrien.

