Ny dansk rekord i 'Oddset'

Det har givet personen en gevinst på 1.499.084 kroner.

- Jeg fik først et chok, da jeg så det. Jeg måtte tjekke telefonen et par gange, før jeg blev overbevist om, at den var god nok, fortæller den heldige vinder til Danske Spil, der havde spillet sin kupon på mobilen, og som ønsker at være anonym.

Der var ni kampe på kuponen, og den sidste kamp, Kroatien og Portugals U19-hold, blev afgjort til vinderens fordel i overtiden ved en straffesparksscoring, og dermed sikrede den heldige oddset-spiller den flotte gevinst.

Gevinsten er dog ikke noget, som for vinderen kommer til at ændre på den måde, personen lever på.

- Jeg har altid troet på, at intet er umuligt. Selvfølgelig kan jeg ikke hoppe til månen, men jeg har altid troet på, at the sky is the limit, siger vinderen.

Gevinsten skal bruges på at rejse lidt, siger vinderen, og så skal der også være tid til at nyde livet, skriver Danske Spil.