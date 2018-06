Ny cheflæge ansat i sundhedsvæsenet

Redaktionen Torsdag, 28. juni 2018 - 09:20

Berit Bjerre Handberg er speciallæge i anæstesiologi og overlæge. Hun kommer fra en stilling som sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet Region Nord og kontorchef for Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland. Desuden har hun været afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital, Intensiv afdeling I.

Som øverst ansvarlige læge i Det Grønlandske Sundhedsvæsen og som en del af Sundhedsledelsen vil hendes opgave være at skulle sikre og udvikle den behandlingsmæssige kvalitet i Sundhedsvæsenet samt sikre implementering af politiske beslutninger, fremgår det af en pressemeddelelse fra Grønlands Selvstyre.

Cheflægens styrker

- Berits kombination af klinisk baggrund og erfaring med sundhedsfaglig administration samt flair for det politiske niveau er baggrunden for ansættelsen, oplyser styrelseschef Malene Marie Nielsen.

Den kommende cheflæge glæder sig til at tiltræde stillingen.

- Jeg ser et Sundhedsvæsen, der har godt fat i udviklingen, når det for eksempel kommer til telemedicinske løsninger. Jeg ser frem til at være en del af det igangværende arbejde i Sundhedsvæsenet, hvor borgeren er i centrum og hvor der fokuseres på at udvikle et sammenhængende sundhedsvæsen med høj faglig kvalitet og service for borgere uanset bosted i landet, siger Berit Bjerre Handberg.

Hun er gift med Bent Handberg. Sammen har de tre voksne børn.