Ny chef i kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen i Grønland ansætter den 1. august Thomas Fredhøj, som ny chef for fuldbyrdelse og sikkerhed. Thomas Fredhøj er aktuelt anstaltsleder i Tasiilaq. Thomas har i sin karriere arbejdet fungeret som leder på flere typer afdelinger, herunder en kvindeafdeling, en rockerafdeling samt en sygeafdeling.

Som chef for fuldbyrdelse og sikkerhed får Thomas Fredhøj det direkte lederansvar for anstaltslederne og skal sammen med chefen for resocialisering og direktøren, bidrage til det overordnede mål om at skabe sikre rammer omkring fuldbyrdelse af domme og bidrage til resocialisering af de indsatte.

Direktionen vil således bestå af direktør, Naaja H. Nathanielsen, chef for resocialisering Trine Chemnitz samt chef for fuldbyrdelse og sikkerhed, Thomas Fredhøj.

Direktør for Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja H. Nathanielsen, udtaler:

- Thomas Fredhøj har vist, at han formår at tage sit lederskab på sig, sætte en retning og undervejs inddrage personalet og skabe udvikling. De erfaringer glæder vi os til at gøre brug af i hele landet, siger direktør for Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja H. Nathanielsen.

Thomas Fredhøj forlader Tasiilaq for at flytte til Nuuk.