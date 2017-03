Ny chef for 600 medarbejdere

Det er tidligere indkøbs- og marketingdirektør i Pisiffik Niels Andersen, der 1. maj tiltræder stillingen.

Han er en erfaren herre inden for detailbranchen, som han har beskæftiget sig med i 24 år. Grønlandske forhold er han også bekendt med, da Niels Andersen i sin tid i Grønland i perioden 2007-2016 har boet i henholdsvis Sisimiut og Nuuk.

En udfordret virksomhed

- KNI´s servicekontraktforbundne vareforsyningspligt er udfordret på mange kanter og leder, især på grund af urbanisering. Det betyder, at Pilersuisoq får sværere at opretholde sit omsætningsniveau og dermed et indtjeningsniveau, som er nødvendigt for at vedligeholde et tidssvarende produktionsapparat, hvis ikke vi tilpasser os til situationen og være langt mere i offensiven end vi har formået hidtil, udtaler koncernchef Peter Grønvold Samuelsen, KNI A/S, om ansættelsen.

Niels Andersen glæder sig til at sætte sig i kædedirektørstolen og siger i pressemeddelelsen:

- For mig og min familie personligt betyder det samtidigt et gensyn med Sisimiut, som vi første gang kaldte hjem for præcis 10 år siden, og som vi nu ser frem til igen at vende tilbage til.

Niels Andersen erstatter Finn Fabricius, der sagde sit job op i sommers, men valgte at blive frem til udgangen af april.