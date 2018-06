Ny bog om Knud Rasmussen

Redaktionen Mandag, 11. juni 2018 - 05:19

I videnskabens navn er en fortsættelse af de to tidligere bind, Den unge Knud Rasmussen (2011) og Vejen til Thule (2014), som ligeledes er skrevet af Knud Michelsen.

Med dette tredje bind, der ligesom de foregående er en kildebaseret fremstilling af Knud Rasmussens liv og virksomhed, er vi nået frem til årene mellem 1910 og 1921. Et afsluttende bind fire om årene 1921-33 forventes udgivet 2021.

I 1910 anlægger Knud sammen med Peter Freuchen handelsstationen i Thule. Bag ham ligger læreårene, som har været præget af hans fokus på folkloristiske studier, kontakten med polareskimoerne og rollen som talsmand for grønlænderne. I årene efter 1910 kommer to nye vigtige opgaver til, dels dansk suverænitet i hele Grønland, dels – og især – Grønland som genstand for geografisk udforskning. Det er i årene efter 1910, at Knud begynder at kaste sig ud i store videnskabelige ekspeditionsprojekter og bliver en prominent aktør i den internationale polarforskning.

Ligesom handelsstationen er begge de nye opgaver knyttet til det danske engagement i Grønland. I stigende grad forrykkes derved forholdet mellem Knuds grønlandske og danske identitet. Ved bogens slutning, på vej mod Canada og Alaska, er han derfor ikke blot Danmarks førende polarforsker, men også en mand, der skal genfinde sig selv.

Knud Michelsen (f.1945) er fhv. lektor og arbejder i dag som oversætter og seniorforsker