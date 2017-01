Ny bog afslører USA's forsøg på at få kontrol over Grønland

En nyt grundforskningsprojekt afslører det fulde omfang af den amerikanske regerings og militærs forsøg på at opnå fuld territorial kontrol over Grønland.

Projektet viser, at Danmark havde mere kontrol end almindeligvis antaget. Det fortæller Videnskab.dk i en stort opsat artikel.

Ny bog

Hele historien om tophemmelige, diplomatiske stridigheder, militære operationer, forskning og forkludrede mediecoverups bliver skildret i en ny bog 'Exploring Greenland: Cold War Science and Technology on Ice'.

Bogen afslører den fulde udstrækning af den amerikanske regerings og militærs forsøg på at opnå territorial kontrol over Grønland, og den nærmest David mod Goliat-agtige politiske situation, der fulgte, og som involverede Danmark, Grønland og USA.

- Vi ved allerede, at USA var meget interesseret i Grønland under den kolde krig. Men vi kender ikke den fulde strækning af deres forskningsprogrammer, fortæller Ron Doel, der er lektor i historie ved Florida State University og en af seniorforskerne på Exploring Greenland-projektet, til Videnskab.dk.

Ville købe Grønland

Som bekendt etablerede de amerikanske styrker sig i Grønland under 2. verdenskrig for at forhindre tyskerne i at benytte Grønland som base.

Efter 2. verdenskrig rejste den danske udenrigsminister John Christmas Møller t il USA, blandt andet for at bede de amerikanske styrker om at forlade Grønland.

Men amerikanerne havde en halt anden dagsorden. De tilbød i stedet for at købe Grønland for 100 millioner dollar. Den danske regering afslog tilbuddet.

Strid om vejrstationer

Under krigen havde amerikanerne etableret vejrstationer i Grønland, men Danmark vil have den fulde suverænitet og ville derfor overtage kontrollen med vejrstationerne.

Men trods en ihærdig indsats lykkedes det ikke at skaffe personale nok, og USA fortsatte med at betjene de fleste vejrstationer.

- Det er kun en lille bid af historien, men det er interessant, fordi det viser det danske udenrigsministeriums kolossale interesse i at overtage den fulde kontrol, siger medredaktør af bogen, Matthias Heymann til videnskab.dk.

Grønland uden for indflydelse

Artiklen beskriver, hvordan dette blev et tilbagevendende tema op igennem historien. Danmark må resignere overfor den amerikanske overmagt.

- Det er en mærkværdig historie, for det handler altsammen om Grønland, men i hænderne på USA og Danmark. Den grønlandske befolkning havde intet at skulle have sagt, påpeger Matthias Heymann overfor Videnskab.dk.