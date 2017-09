Ny app skal guide turisterne i Nuuk

Det er Sermersooq Business Council, der har udviklet app’en til de mange turister, der gæster byen, og som kan have svært ved at overskue, hvor de gode tilbud er.

Mange services

App’en som du kan downloade på din smartphone indeholder en lang række services, der er delt op på 10 kategorier, såsom kultur, restauranter, shopping, bykort, godt at vide og en eventkalender, for at nævne nogle af funktionaliteterne.

- Der er også en Art Walk, som er lavet i samarbejde med Nuuk Kunstmuseum. Her kan man gå rundt i byen og lytte til en podcast-guide og lære mere om byens kunstværker, fortæller erhvervsrådgiver Stine Selmer Andersen fra Sermersooq Business Council.

At app’en netop lanceres i dag er ikke nogen tilfældighed. Flere hundrede turistoperatører fra hele verden kommer i dag til den store turistmesse Vestnorden Travel Mart 2017. I morgen er der konference og onsdag afvikles selve messen, hvor Grønland sammen med Island og Færøerne forsøger at sælge landene til turistoperatører rundt om i verden.

Hjemmeside redesignet

I samme forbindelse har man også redesignet hjemmesiden Colourfulnuuk.com.

Turistguide-app’en kan downloades via disse link:

ios: http://itunes.apple.com/app/id1281654529

android: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.activewindow.nuuk