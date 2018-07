Ny anstalt: Et lukket minisamfund i Nuuk

Redaktionen Lørdag, 14. juli 2018 - 13:32

Der åbner sig et helt nyt minisamfund, når den nye anstalt i Nuuk kommer i brug næste år. Der bliver plads til 76 indsatte i alt, hvor 36 af pladserne bliver fordelt på to åbne afdelinger. De resterende 40 pladser bliver placeret i landets første lukkede afdeling, som er til forvaringsdømte og tilbageholdte.

Den lukkede afdeling bliver omhegnet af en mur, hvor der indenfor muren vil være en række faciliteter til de indsatte, såsom købmand, sportshal, bibliotek, kirkerum og beskæftigelses- og undervisningslokaler.

Det skriver Sermitsiaq.

Skal arbejde

- Når de indsatte står op om morgenen, spiser de morgenmad og tager på arbejde. Efter arbejde, vil de måske spille fodbold i sportshallen, læse i biblioteket, tage op i kirken eller andet og om aftenen lukkes de inde på deres værelser. Næste dag kører helt på samme måde. Anstalten kommer til at være et minisamfund. Der kommer til at være en købmand, for de indsatte skal selv handle ind og selv sørge for deres mad. Der vil være et fælles køkken, ligesom man kender det på et kollegium. De skal hjælpe med rengøringen i hele arealet, og de skal også selv holde gården snefrit om vinteren, siger direktør for kriminalforsorgen i Grønland, Naaja Nathanielsen.

Læs meget mere om den kommende anstalt i Nuuk i den seneste Sermitsiaq, køb adgang til avisen herunder: