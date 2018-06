Ny anstaltleder i Nuuk fundet

Sorlannguaq Petersen Søndag, 03. juni 2018 - 09:30

Endnu et vigtigt skridt er taget imod åbningen af den nye anstalt i Nuuk. Kriminalforsorgen har nemlig besat stillingen som anstaltsleder.

Fra Kommuneqarfik Sermersooq

Den 1. juli tiltræder Tina Dam i stillingen som anstaltsleder for den nye anstalt. Tina Dam kommer fra en stilling som fagchef i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Vi glæder os til at gøre brug af Tinas viden og kompetencer. Opgaven med at skabe en god arbejdsplads med klare retningslinjer for arbejdet er stor og vi er sikre på, at Tinas flair for strategiarbejde og udviklingsarbejde vil komme godt i spil, det udtaler direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja H. Nathanielsen om ansættelsen af Tina Dam.