Ny Air Greenland-formand: Skældud kan være udtryk for engagement

De seneste otte har Kjeld Zacho Jørgensen ledet Billund Lufthavn med succes.

Nu hedder hans nye udfordring Air Greenland, og han ser det ikke nødvendigvis som et problem, at han er blevet bestyrelsesformand for et selskab, der til tider er udskældt.

- Jeg har haft topjobs og bestyrelsesposter de sidste 26-28 år, så jeg er vant til at være frontfigur. Jeg ser mere på alle de muligheder, der er. Hvis noget er udskældt, kan man jo vælge at se det som udtryk for, at folk er engageret, og vælge at tage det som udgangspunkt for en dialog om, hvordan vi kan gøre tingene bedre, siger bestyrelsesformanden til AG.



Kjeld Zacho Jørgensen siger, at han vil bruge sin første tid på at lære Air Greenland og Grønland at kende.

