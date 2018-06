Ny afgiftsmodel: Vindere og tabere i fiskeriet

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. juni 2018 - 14:07

Det er den såkaldte ressourceafgiftsmodel, som blev indført 1. januar i år, der allerede skal justeres.

Flere penge til torskefiskerne

Får Naalakkersuisut flertal for lovændringerne, vil det betyde, at bruttoafgiftsprovenuet på det havgående fiskeri efter torsk, kuller, sej og rødfisk reduceres fra 23 millioner kroner til cirka 11 millioner kroner i 2019.

Mens torskefiskeriet kan glæde sig over den nye lov, hvis den vedtages, så skal hellefisk- og rejefiskerne betale mere i afgift, hvilket for 2019 anslås til at indbringe Landskassen otte millioner kroner ekstra. Afgiftssatsen forhøjes nemlig fra 17,5 procent til 17,9 procent.

Adfærdsændring

Det er for at komme en ”adfærdsændring” i forkøbet, at Naalakkersuisut vil justere loven, der især vil gavne torskefiskerne, som slipper for et millionstort afgiftsbeløb årligt.

Forklaringen på justeringerne er, at Naalakkersuisut mener, at der for nogle fiskearters vedkommende bedre kan betale sig at sælge ”hele fisk til udenlandske købere og derefter foretage forarbejdning af fisken uden for Grønland”.

- Det skyldes, at forarbejdede fisk har en højere salgspris. En højere salgspris resulterer i en højere afgiftssats. Ved at eksportere hele fisk til udlandet kan eksportørerne medvirke til at holde afgiftssatsen nede, hvilket vil være en fordel for eksportørerne og en ulempe for Landskassen, hedder det i lovbemærkningen til den nye afgiftslov, der er sendt i høring.

Gevinst til kystnære hellefiskefiskere

Den nye afgiftsmodel skal justeres derhen, hvor man sikrer, at det kan betale sig, at lade forarbejdningen af fiskene foregå i Grønland. Det skal ske efter en særlig beregningsmodel, fremgår det af lovændringerne.

Af lovændringerne fremgår det også, at det kystnære hellefiskefiskeri skal af med mindre i afgift. Afgiftsprocenten reduceres nemlig fra 5 til 4 procent, og det vil for 2019 mindske det totale afgiftsbeløb for disse fiskere med cirka 2,6 millioner kroner.

Høringsfristen for lovændringerne er sat til den 10. juli.