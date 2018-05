Nuuk: Så skal der ryddes op

Redaktionen Lørdag, 26. maj 2018 - 15:54

Så er det nu virksomheder, foreninger, firmaer og skoler skal melde sig på banen som opryddere på årest rengøringsdag i Nuuk. CSR Greenland, der står for koordineringen, er i fuld gang med at organisere den traditionsrige oprydningsdag, der i år afvikles torsdag den 14. juni om eftermiddagen.

– CSR Greenland har siden 2010 sørget for planlægning og afholdelse af arrangementet, og har de seneste par år fået engageret andre byer end Nuuk til at være med til at rydde op. Oprydningsdagens formål er at få rengjort vores byer og vores omkringliggende natur til gavn for både os selv, natur og dyreliv, lyder det fra CSR Greenland, der opfordrer folk til at melde sig via deres hjemmeside.

