Nuuk: Prisvindende restaurant må lukke

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 12. november 2018 - 14:17

Restauranten startede som pop-up tidligere på året og blev hurtigt et smagfuldt samtaleemne, og det blev besluttet at videreføre restauranten.

Sidste dag den 15. december

Nu har makkerparret bag restauranten, kokken Inunnguaq Hegelund og bryggeri- og restaurantdirektør Nicolai J. Nissen besluttet at dreje nøglen om med sidste åbningsdag den 15. december.

- Det har været et hårdt år for restaurations- og turistbranchen med alvorlige benspænd for lokale iværksættere og producenter. Det har kostet dyrt for branchen, og der er færre midler til at være kreativ, når lovgivningen fremmer udenlandske produkter og forbyder markedsføring af lokalt producerede varer som f.eks. øl og spiritus, hedder det i en pressemeddelelse fra Nicolai J. Nissen, der imidlertid varsler, at de to har andre planer på tegnebrættet uden dog at ville løfte sløret for disse i dag.

Deres ønske er at arbejde for et større salg af lokale produkter.

- Vi kender allerede sprogpolitik, alkoholpolitik mv. på arbejdspladsen, men vi savner en indkøbspolitik, der hos både private og offentlige virksomheder sætter indkøb af lokale produkter i fokus, lyder det.