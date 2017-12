Nuuk-virksomheder forventer vækst

Analysen er den første af sin art og resultaterne blev forleden præsenteret på et pressemøde.

- Der findes i dag ikke opdaterede analyser, der beskriver virksomhedernes forventninger til fremtiden og de mest kritiske udfordringer som de ser fremtiden bringe, hedder det i analysen. Et andet sigte har været at finde ud af, hvordan ledelserne i virksomhederne anvender deres tid i forhold til blandt andet strategisk udvikling og drift.

Den gode nyhed er, at virksomhederne forventer yderligere vækst i de næste 12 måneder. Men der er forhold, som kan spille negativt ind og virke som en barriere for, at væksten så også kommer virksomhederne til gode.

Det er især manglen på kvalificeret arbejdskraft og medarbejdere med specialviden, der kan ødelægge vækst-ambitionerne.

- Det er især byggeriet og fiskeriet, der oplever mangel på arbejdskraft og for sidstnævnte opleves en manglende attraktivitet i at tage ansættelse inden for fiskeriet, lyder en af flere konklusioner.

Men det er ikke kun manglen på arbejdskraft, der bekymrer.

- Den langsommelige offentlige sagsbehandling fremhæves som en hæmmer af væksten, mens adgangen til erhvervsarealer, eller mangel på samme, også identificeres som en udfordring, men opleves som mere branchespecifik (byggeriet, turismen og fiskeriet), fremgår det af analysen fra erhvervsrådet.

- Der er ikke én isoleret årsag, der hæmmer udviklingen, men der er flere samvirkende årsager der kan virke hæmmende for udvikling, herunder politisk ustabilitet, udeblivelsen af langsigtet planlægning og mangel på kvalificeret arbejdskraft, konkluderer undersøgelsen.

Undersøgelsen viser også, at drømmen om det store eksporteventyr ikke står øverst på dagsordenen, derimod mere interesse for at ekspandere nationalt uden for Nuuk.

Det fremgår også, at ledelserne selv opfatter, at de har et strategisk fokus, men ”en nærmere gennemgang af, hvad ledelserne bruger tid på konkluderede, at fokus ovrevejende er på her-og-nu problemstillinger og i mindre grad på udvikling og strategi.