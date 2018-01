Nuuk skal styrkes som rejsemål

Nuuk har et stort potentiale som turistdestination, men der skal gøres en indsats for at udnytte potentialet. Det viser en undersøgelse som Sermersooq Business Council har foretaget blandt rejsearrangører under VestNorden Travel Mart i Nuuk sidste år.

Rejseagenterne er optimistiske med hensyn til at sælge rejser til Nuuk. Men de har har også forslag til en stribe forbedringer, som kun kan gennemføres, hvis turismeaktørerne går sammen.

For at nå de mål arrangerer Sermersooq Business Council fem workshops i løbet af næste år.

Ved den første workshop besøger Michael Bennet & Jake Haupert fra USA Nuuk. De står bag et koncept, som de kalder ‘Travel like a Hero’. Ideen bag, er at en rejse kan ændre ens liv. Colourful Nuuk vil gerne være sådan en livsændrende destination, og på workshoppen skal der udarbejdes en fælles vision for Nuuk.