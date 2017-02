Nuuk set gennem en tysk kameralinse

Det er ikke smeltende gletchere og store isbjørne, men derimod børn og unges hverdagsliv i Nuuk, som udstillingen fokuserer på.

Det har været bevidst fra fotografens side at forsøge at give et billede, et indblik af en helt anden side af Grønland, end hvad udlændinge tradtionelt forbinder med det isfyldte og naturrige land.

Docent fra München

Den 39-årige Sven Zellner stammer fra Slesvig-Holsten og har uddannet sig som fotograf, kameramand og dokumentarfilmer. Siden 2009 har han arbejdet som docent på universitetet i München.

Udstillingen blev åbnet mandag i sidste uge i forbindelse med, at en grønlandsk filmdelegation var med til filmfestivallen Berlinale.