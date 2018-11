Nuuk runder 18.000 indbyggere

Redaktionen Lørdag, 24. november 2018 - 09:45

Hovedstadskommunens borgmester Asii Chemnitz Narup er glad for den positive udvikling.

- Det er dejligt at se den positive vækst i hovedstaden. Vi skal skabe en god fremtid for Nuuk og udvikle den sammen. Jeg byder alle nye borgere velkommen i vores fantastiske by. Flere borgere vælger Nuuk og hvor er det dejligt at se at de er glade for vores by.

Konkurrence

I anledningen af man har rundet 18.000 indbyggere, laver kommunen en konkurrence, og spørger ‘’hvorfor er du glad for at bo i Nuuk? Hvad er det der gør stedet specielt?’’

- Alle der har lyst til at deltage skal tage et billede – enten af sig selv eller deres favoritsted i Nuuk. Herefter skal der tilføjes en kort kommentar om hvorfor du elsker Nuuk samt #iloveNuuk. Der udvælges 5 vindere der hver vinder en BOSE højtaler. Billedet skal sendes til mailen ilovenuuk@sermersooq.gl eller ved at uploade billede på Instagram eller Facebook og bruge #iloveNuuk, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.

De fvindere kåres og fejres ved en begivenhed den 14. december. Sidste deadline for at deltage i konkurrencen er 7.december 2018.