Nuuk Lufthavn: Støjgener vil overskride grænseværdier

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 16. november 2018 - 11:32

Om det bliver et støjhelvede over de kommende to til tre år for de nærmeste naboer til Nuuk Lufthavn er uvist, men store byggerier gennemføres sjældent i stilhed, når de skal etableres så tæt på boligmæssig bebyggelse som tilfældet er i Nuuk.

Støjgrænser overskrides

Naboer til lufthavnen i Nuuk må forvente en del støj under anlæggelsen af den nye lufthavn, fremgår det af den nye VVM-redegørelse. Og den afslører, at gældende støjgrænser for natten overskrides i starten af anlægsperioden.

Utroligt mange støjkilder vil genere de nærmeste naboer ved Nuussuaq og delvist i Qinngorput.

- I hele anlægsfasen på ca. 3 1⁄2 år vil der kunne forekomme støj fra anlægsaktiviteter i døgnets 24 timer og på alle ugens 7 dage. Ud over sprængninger, der kun foretages i perioden 07-22, kan der hele døgnet forekomme støj fra bjergboremaskine og fra håndtering af sprængsten herunder dozing, læsning og losning af sprængsten på dumper, sortering og nedknusning af sprængsten i nedknusnings- anlæg, læsning, kørsel og udlægning af nedknust fjeld til opbygning af landingsbane, fremgår det af VVM-redegørelsen.

Sprængninger

- Sprængningerne og de øvrige støjende anlægsarbejder må forventes at ske i en stor del af anlægsperioden med flest sprængninger de første 2-3 år, hvorefter omfanget af sprængninger og andre støjende aktiviteter vil aftage i takt med, at anlægsarbejdet har karakter af færdiggørelsesarbejde.

- Der vil i hele anlægsperioden kunne optræde støj, der ligger over gældende støjgrænser for anlægsarbejder i natperioden, for de boligområder der ligger nærmest lufthavnen i området ved Nuussuaq og delvist i Qinngorput. Det vurderes, at der for disse vil være tale om en moderat til væsentlig miljøpåvirkning. Der vil som nævnt ikke forekomme sprængninger i natperioden (22-07) og dermed stor impulsstøj, der kan vække folk.

Forskel på borgeroplevelsen

- Støjgenerne vil ikke være konstante, men kan dog forventes at optræde i det meste af anlægsperioden på ca. 3 1⁄2 år. Den enkelte borger vil ligeledes opleve støjpåvirkningerne forskelligt afhængig af om anlægsarbejderne foregår i den nordlige eller den sydlige del af området. Dette gælder specielt for området ved Qinngorput, hvor det primært er ved anlægsarbejder i den sydlige del af området, der vil kunne optræde støjgener, hedder det i redegørelsen.

Borgermøde

Der holdes borgermøde om VVM-redegørelsen i Katuaq den 11. december. Høringsfristen er sat til den 14. december.