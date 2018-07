Nuuk klar til at være vært for GM i kajak

Redaktionen Onsdag, 04. juli 2018 - 08:08

De nationale kajakmesterskaber i kajakroning som i år skal foregå i Nuuk med kolonihavnen som udgangspunkt bliver afviklet fra 12. juli til og 20. juli, hvor omkring 130 kajakroere fra rundt omkring i landet vil dyste om grønlandsmesterskaberne i forskellige discipliner.

Arrangørerne bag årets GM i kajak, foreningen Kajak Nuuk, oplyser at der til dette års GM i kajak er tilmeldt omkring ti deltagere fra udlandet.

Ny disciplin: Den internationale klasse

Dog kan udenlandske deltagere til de nationale mesterskaber ikke blive grønlandsmestre i nogen af de discipliner, der konkurreres i, fordi de ikke er bosiddende her i landet.

- For at inkludere de udefrakommende deltagere, og give dem en chance for at vinde medaljer, har vi i Foreningen Kajak Nuuk besluttet at indføre en ny klasse, den internationale klasse, lyder det fra Kajak Nuuk.

Ifølge Kajak Nuuk vil den internationale klasse bestå af de som allerede deltager i de nationale mesterskaber, men også af de udefrakommende deltagere.

- For samtidig at gøre det mere spændende, så har vi også besluttet at gøre aldersgruppen langt bredere, så den går fra 20 – 49 år. Når vi afvikler konkurrencerne, så starter den aldersklasse i forvejen altid i samlet flok, og det må for deltagerne også være spændende at måle sig op mod andre fra udlandet, der går højt op i kajakken som sport, og som tager den lange og dyre vej for at deltage i konkurrencer vi selv har udviklet, lyder det fra Kajak Nuuk.

Tilmeldte: Uumannaq

Qaarsut

Ilulissat

Aasiaat

Sisimiut

Qaqortoq

Nuuk

USA

Norge

Japan

Ønsker at se et højere niveau end i dag

Der har været afholdt nationale mesterskaber i kajakroning siden slutningen af 1980’erne, og det har gået op og ned med antal deltagere og nogen år er niveauet højere end andre osv.

- Målet med at prøve den nye konkurrenceform er, at vi meget gerne vil se fremadrettede ændringer og evolution i vores sport, ligesom vi meget gerne vil se et højere niveau end i dag. For at kunne se udvikling af niveauet, er vi nødsaget til at spejle os i andre kajakroere, og her kommer de udefrakommende deltagere ind i billedet, vi skal bruge dem som løftestang til at nå et højre niveau, lyder begrundelsen fra arrangørerne bag årets GM i kajak.