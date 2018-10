Nuuk-iværksættere dyrker grøntsager i lagerhal

redaktionen Onsdag, 31. oktober 2018 - 17:35

Måske bliver det slut med slatne, halvmugne grøntsager i butikkerne. I hvert fald hvis det står til tre unge ildsjæle i det nyetablerede firma Greenlandic Greenhouse, skriver AG.

Vi kender alle sammen følelsen af at stå og sukke foran alt for dyre salathoveder med gule blade, tomater uden smag og halvvisne krydderurter. Ja, i mange byer er der jo overhovedet ikke den slags luksusgrønt. Men måske kun et enkelt salathoved til over 50 kroner. Eller en kasse for længst spirede, halvrådne løg.

Det vil tre unge iværksættere fra Nuuk gøre noget ved. De har etableret sig med deres nystartede virksomhed i en tidligere tømmerhal i Nuuk-bydelen Qinngorput. Her er de gået i gang med at dyrke grøntsager i et beskyttet klima – i et drivhus bygget inde i tømmerhallen – under LED-lys og rindende vand.

De tre unge mænd bag gartneriet håber på at kunne levere de første salathoveder til blandt andet Brugseni i løbet af få uger, oplyser Rasmus Damsgaard Jakobsen.

Læs hele artiklen i ugens udgave af AG. Køb avisen her: