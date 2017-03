Nuuk Imeq's medarbejdere er bekymret for deres fremtid

- Der er 42 medarbejde i Nuuk Imeq, og langt de fleste af dem har uden uddannelse.

Sådan skriver medarbejderne i tapperiet Nuuk Imeq i en pressemeddelelse, der er bekymrede for deres fremtid. Nuuk Imeq er blevet indstillet til lukning i slutningen af 2018.

- 36 medarbejdere har uden uddannelse og er medlemmer af SIK, og de aner ikke, hvad de vil lave, hvis det bliver besluttet at lukke tapperiet, skriver medarbejderne i Nuuk Imeq.

Der vil være masser af affald

Og de stiller spørgsmålstegn over politikerne, der truer med at lukke tapperiet, for selvstyret vil ændre emballagelovningen, så den også omfatter dåser og anden engangsemballage.

- 98 procent af alle flaskerne bliver jo returneret til tapperiet. Det viser, at systemet kører godt. Og Nuuk Imeq producerer god kvalitet, hvor vi er en af verdens førende i det område.

- Derfor undrer det os, at man vil lukke tapperiet, for i fremtiden vil vi se en masse dåser i gaderne. Det kan vi allerede se efter indførelse af energi drikke. Der ligger en masse dåser i gaderne samt i naturen, og vi frygter, at vi kan se mere af det i fremtiden, siger medarbejderne, der påpeger, at det er dyrt for samfundet at samle affald op.

Og det vil helt sikkert ramme turismen i Grønland, fastslår de.

- Der arbejdes nu på at få flere turister i fremtiden. Vil vi have, at de ser dåser i naturen? Og i snak om selvstændighed er det ufatteligt, at man vil lukke egne arbejdspladserne ned. Der er ingen sammenhæng, lyder det fra medarbejderne i Nuuk Imeq, der opfordrer politikerne til at tænke godt og grundigt om ikke at lukke virksomheden ned.

