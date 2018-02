Nuuk Havn har succes med udlejning af arealer

Det er lykkedes Sikuki, at indgå 15 lejemål til oplagring til havnerelaterde virksomheder i byen.

Næsten halvdelen udlejet

- Vi har i omegnen af 15.000 kvadratmeter, som vi ønsker udlejet på det gamle containerareal. Jeg vil tro, at vi har udlejet næsten halvdelen, oplyser havnedirektøre John Rasmussen til Sermitsiaq.AG.

Netop nu er det svært at få nye lejere på grund af sne og kulde. Det er planen, at havnen til foråret vil forsøge at få de resterende arealer udlejet.

På Fyrø har man ligeledes arealer til udlejning. Her er det hidtil lykkedes at få udlejet tre størrre arealer.

Langt mere fleksibelt

John Rasmussen glæder sig over, at lodsningen af trawlere i dag foregår langt mere fleksibelt.

- Tidligere havde RAL-forsyningerne altid førsteprioritet. Det gav nogle udfordringer for trawlerne. Med den nye havn, hvor Royal Arctic Line nu holder til, har vi fået et langt mere fleksibelt system på den gamle havn, oplyser havnedirektøren.