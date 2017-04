Nuuk Havn ændrer omstridt havnetakst

Det bliver en smule billigere for de mindre fiskejoller, når de skal indhandle deres fisk i Sikuki Nuuk Harbour A/S. Fra og med på lørdag den 15. april skal de nemlig ikke længere betale skibstakst, som havnen indkræver hos indhandlingsstedet.

- Det bliver billigere for de små fiskere, fordi de ikke længere skal betale skibstakst, når de indhandler, siger John Rasmussen, direktør i Sikuki. Der vil dog stadig være brugerbetaling for varerne.

Det er en af de større ændinger i de nye forretningsbetingelser for havnen.

Abonnement frem for brugerbetaling

En af de andre ændringer bliver, at alle skal have et abonnement for at kunne ligge til ved Kutterkaj, Trawlerkaj, Fiskerikajen og Monteringskajen, som er de navne, kajene går under.

- Her har vi indtil videre haft en ordning med brugerbetaling, hvor der er blevet betalt for den gange, der lægges til kaj. Men det har været for vanskelligt at kontrollere, siger John Rasmussen.

Abonnementet kommer til at være gældende for et halvt år, når man tegner det.

Varetakst hæves

Af andre ting i de ændrede forretningsbetingelser kan der også nævnes, at varetaksten for losning af fisk og skaldyr hæves. Derudover kommer der mere enkle regler for affaldshåndtering.

Man kan se et referat af de samlede ændrede forretningsbetingelser her