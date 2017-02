Nuuk fyldt med vilde katte

Det er ikke kun biler og både, der savner ejer i Nuuk. Også mange katte strejfer rundt i byen uden mulighed for at få tag over hovedet og ly for natten.

Dyrenes Venner i Grønland fortæller på de sociale medier, at man i større omfang forsøger, at indfange de omløbende dyr.

- Boligselskabet INI har haft opsat fælder for at fange vildkatte. Det er et stort problem i Nuuk, skriver Dyrenes Venner.

Alene i går blev der fanget fire katte, som blev afleveret hos dyrlægen med henblik på aflivning. Internatet har nemlig ikke ressourcer til vildkatte, oplyser de.

Søger godt hjem

To af kattene viste sig dog at være mere kælne end vilde, og de er derfor overflyttet til internatet, hvor de nu venter på en ejer.

- Den første er en meget stor hankat. Han ligner en rigtig slagsbror med arret ansigt og øre revet itu. Godt hærget af det hårde liv på gaden i Nuuk, skriver Dyrenes Venner.

Den anden kat er en sort hunkat med hvidt bryst.

Killing på 6 uger kastet for hundene

Internatet fik også i går en killing ind, som havde været udsat for hårdhændet behandling.

Efter at være blevet afvist i at aflevere killingen hos Holms Dyreartikler, blev killingen smidt ind over hegnet i hundegården. Ejer gad ikke have den længere, blev der fortalt. Der er blæsende og ca. -13 grader udenfor!, lyder det i et opråb fra internatet.

Killingen vurderes ikke at være mere end 6-7 uger gammel, og Dyrenes Venner udtrykker bekymring for, om der er killinger andre steder i byen, som er blevet fjernet for tidligt fra deres mor.