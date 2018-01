Nuuk fyldes med sang og musik i dag

På Kulturnatten myldrer alle ud i gaderne på jagt efter underholdning, spænding, morskab og godbidder. Der vil være latter, glade stemmer og en masser af trafik og støj i gaderne.

På et tidspunkt kan hovedet derfor trænge til et velfortjent hvil, og det bliver der rig mulighed for at få. Flere af de medvirkende i årets program inviterer nemlig indenfor til en musikalsk oplevelse.

Hør talentet fra TIU

Et af højdepunkterne på den musikalske nattehimmel finder man hos Nuuk Lokalmuseum. Her kommer duetten TIU forbi og favner sit publikum med smukke kærlighedssange. Da duetten udgav sit debutalbum sidste år var anmelderen mildest talt begejstret for lyden af sanglærken Pernille Kreutzmanns særegne stemme og de nye toner i grønlandsk musikbranche.

- Hun synger om snefnug, der daler ned og smelter, når de rammer hendes kind, skrev anmelderen på Sermitsiaq.AG.

Duettens sange er både livsbekræftende og fulde af stemning med et repertoire, der rammer såvel det glade som det melankolske. Og så synger Pernille Kreutzmann på grønlandsk.

- Dén følelse at have savnet kærligheden uden at vide det og blive mødt af den og vide, at det er hjertets sprog, der taler til en, så kan man ikke andet end at overgive sig helt og holdent, fastslog Thora H. Nielsen i sin anmeldelse af TIUs cd på netavisen.

Knap så henført en stemning efterlades man i, når man lytter til Nivissats sprudlende børnesange. Til gengæld kommer man i godt humør. Allerede om eftermiddagen kan man høre dem synge både gode, gamle velkendte børnesange og nogle af de nye, når de optræder på børnebiblioteket.

Hvis man ikke selv er bekendt med sangene, er der til gengæld stor sandsynlighed for, at familien mindste kender dem fra byens institutioner, hvor fx God morgen, god morgen er god til at skyde dagen i gang.

Børnenes favorit

Musikalsk underholdning, der vækker begejstring blandt de yngste, kan man også finde flere steder i byen, hvor makkerparret Hinnarik og Frederik K. Elsner slår sig løs. Siden de to multitalenter slog sig sammen og begyndte at producere musik målrettet børn, har de opnået heltestatus og vakt jubelråb, når de bevæger sig rundt i landet. Deres sange er især kendt for Hinnariks utraditionelle brug af fx blokfløjte og banjo og deres repertoire spænder fra det stille fingerspilsguitar til den vilde hip-hop. Steder og tidspunkter fremgår af programmet, der opdateres løbende på kulturnatten.gl.

Tjek programmet

Heraf fremgår det også, at man kan finde musikalske indslag hos såvel Nukissiorfiit, Ilinniarfissuaq og Royal Greenland som Air Greenland, men ingen har dog ved redaktionens afslutning specificeret, hvilken form for musikalsk underholdning, der vil være tale om.

Hos Grønlandsbanken er der derimod masser af muligheder for at få oplevelser med musik og dans hen over aftenen. Ud over at René Løvstrøm kommer og spiller, så har banken også inviteret de fantastiske dansere fra Texas Cowboy Dans Nuuk på besøg. Damerne giver den normalt hele armen til tonerne af taktfast westernmusik, og de er iført både cowboyskjorter, støvler og den traditionelle hat; et show, der sætter tilskueren i højt humør.

Talentjagt

På Musikskolen er der vist ingen garanti for, at man får hvilet ørerne, men at man kan få sig en sjov, musikalsk oplevelse er til gengæld sikkert. Skolens lærere møder nemlig op på skolen og fremviser de spændende instrumenter. Som gæst kan man ovenikøbet få lov til at prøve instrumenterne, der omfatter både en saxofon, klaveret, en cello, trompeter, guitaren, fløjter og trommerne.

Hvis alt går vel er det planen at lave samspil hen under aftenen, men resultatet afhænger nok af deltagernes umiddelbare talent. Hvis de skulle gemme sig et stortalent blandt gæsterne, står musikskolens lærere dog klar med en tilmeldingsblanket til de hold, hvor der stadig er ledige pladser.

