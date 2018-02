Nuuk-forsker hædret

En million norske kroner. Så mange penge er der i Mohnprisen, som Naturinstituttets Lene Kielsen Holm og hendes gruppe har modtaget for deres forskning relateret til Arktis.

Læs også: International hæder til ICC-ansat

Forskningsprojektet, der har stået på gennem ti år, har titlen The Meaning of Ice, og målet var at undersøge, hvordan dynamikken mellem mennesker og havis ændrer sig i takt med klimaforandringerne.

Læs hele historien, og se hvad der foregår af stort og småt i Nuuk. Nuuk Ugeavis kan du hente gratis her: