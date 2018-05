Nuuk-fiskere indhandler levende torsk

Kathrine Kruse Fredag, 18. maj 2018 - 15:42

Fiskerikoncernen Royal Greenland har udvidet fiskeri og indhandling af levende torsk til Nuuk-området.

Det skriver koncernen på sin hjemmeside.

Ifølge Royal Greenland vil nogle fiskere i Sisimiut-området også inden for nogle uger få mulighed for at indhandle levende torsk til brøndbåden ‘Maniitsoq’, som skal forsyne Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq, der producerer Ungaaq Cod produkter, med fisk fra Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut.

- Fem fiskere i Nuuk fik udlevet i alt ti flyttebure i uge 18. I lørdags startede brøndbåden ‘Maniitsoq’ med at hente fangst af levende torsk i de ti flyttebure i Kapisillit-området og Ameralik fjorden, siger driftschef i Royal Greenland Sten Sørensens til Royal Greenlands hjemmeside.

75 tons levende torsk

Ifølge Royal Greenland har brøndbåden ‘Maniitsoq’, der kan laste cirka 85 tons levende torsk af gangen, lørdag hentet de første levende torsk fra fiskernes flyttebure i Kapisillit og Ameralik området. ‘Maniitsoq’ fik lastet cirka 75 tons levende torsk, der blev transporteret fra fjordene i Nuuk-området til Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq.

- Vi starter foreløbig med de fem i fiskere i Nuuk. Alt efter hvordan det går og hvordan interessen er fra fiskernes side, skal vi måske udvide fiskeri og indhandling af levende torsk i Nuuk-området, siger Sten Sørensen.

Ønsker også at inddrage Kangaatsiaq-området

Sten Sørensen siger til Royal Greenlands hjemmeside, at de inden for de næste 14 dage også håber på, at kunne udlevere de første ti flyttebure til fiskerne i Sisimiut.

- Vi håber, at vi i løbet af sæsonen 2018 kan udvide fiskeriet i Nuuk- og Sisimiut-området til 20 flyttebure i hvert område, siger Sten Sørensen.

Royal Greenland oplyser på sin hjemmeside, at fiskeri efter levende torsk i flyttebure og indhandling af levende torsk til brøndbåden er foregået og udviklet i Maniitsoq-området siden det første forsøgsfiskeri i 2014.

I 2017 indhandlede cirka 80 kutter- og jollefiskere i Maniitsoq i alt omkring 6.000 tons levende torsk til brøndbåden ‘Maniitsoq’.

Royal Greenland ønsker også at kunne udvide fiskeriet af levende torsk til Kangaatsiaq-området.